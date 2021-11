Grof, tole bova vzela!

V nadaljevanju preberite:

Težko je pretehtati, je bolj odštekana življenjska zgodba Tanje Šubelj, grofice Anastazije Preddvorske, ki bi marsikoga v hipu zlomila, ali to, s čimer želi navduševati ljudi. Seveda s Florjanom Sušnikom, grofom Alfredom Preddvorskim, s katerim imata, navihano povedano, partnerski vlogi pravično razdeljeni: on cele dneve dela, da lahko ona denar zapravlja. Kot osebi nimata niti ene skupne točke, z Zavodom Grof in Grofica pa udejanjata svoje skupno bistvo, ohranjanje kulturne dediščine. Anastazijo, grofica ima enoodstotni vid, smo odprtih ust poslušali v preddvorskem gradu Dvor, ki ga z Alfredom in sonavdušenci osupljivo hitro obujata v novo življenje.