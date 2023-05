Geji počnejo junaške stvari

V nadaljevanju preberite:

»Ime mi je Harvey Milk in tu sem zato, da vas rekrutiram!« je podjetnik in gejevski aktivist nagovoril svoje podpornike, potem ko so ga konec leta 1977 izvolili v nadzorni odbor mesta San Francisco. Tedaj je veljal za vizionarja, čez manj kot leto dni pa je postal mučenik, saj je umrl v atentatu. V ponedeljek bo minilo 93 let od njegovega rojstva.