Hitreje najdeš Pogačarja kot luknjo na cesti

Vse kolesarske poti vodijo v Alicante. Tako je gotovo bilo v minulih treh tednih, ko so se na cestah te španske province ob sredozemski obali pripravljale skorajda vse ekipe svetovne serije, kolesarske lige prvakov, v kateri blestijo Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in druščina. Kdor je v teh dneh tam tudi sam zavrtel pedale, je lahko uzrl vse slovenske ase, ki so z mislimi na sezono 2023 grizli iberski asfalt.