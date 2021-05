Ideje za nepozabno druženje

​Ob jezeru z limonado

FOTO: Shutterstock



Romantika v visoki travi

Preprosto je najbolje

Kot na poroki

Izolacija? Kaj potem!

Za še boljše počutje – hoja

Življenje ni piknik – razen če si na pikniku, seveda. Nabrali smo kopico predlogov za različne okuse in značaje kot navdih za sproščeno preživljanje prostega časa s svojimi najljubšimi sorodniki in prijatelji. Pa nikar ne pozabimo: v urah okoli poldneva se umaknimo v senco oziroma se zaščitimo pred močnimi, potencialno škodljivimi sončnimi žarki.Ob velikih vodnih površinah se lažje znebimo morebitnih skrbi in se prej sprostimo. Zakaj bi rinili do morja, kjer v pomladnih in poletnih mesecih pogosto mrgoli ljudi in je zato vzdušje lahko bolj napeto? Izberimo katero od številnih manj obljudenih umetnih ali naravnih jezer, kamor hodimo od mladih nog ali pa ga bomo v živo videli prvič.Uporabimo sredstva za zaščito pred mrčesom, posebno komarji. Tem niso všeč citrusi in aromatična zelišča, zato pijmo naravno limonado, v kateri plavajo metini lističi. Za vsak primer vzemimo s seboj kopalke, če se je v vodi dovoljeno oziroma priporočljivo kopati. Po odhodu domov pospravimo odpadke, saj je smetenje nedopustno. V znak hvaležnosti, ker smo se naužili lepot narave, pa lahko pustimo za seboj nekaj koščkov hrane, primerne tudi za divje živali.Nepokošeni travniki in cvetoča polja so čudovita pribežališča za zaljubljence vseh starosti in nepoboljšljive romantike. Izjema so seveda vsi, ki trpijo zaradi alergij na cvetni prah, saj se bodo težko izognili kihanju, smrkanju, srbenju kože in podobnim tegobam. Vse, kar potrebujemo za nepozaben pobeg v dvoje, sta velika, kar najbolj udobna odeja ter obema ljub prigrizek z dobro kapljico.Predlagamo ohlajeno pijačo z mehurčki z alkoholom ali brez, za prigrizek pa pecivo, denimo rogljičke s čokolado in sveže jagode ali maline. Ideja je primerna tudi za zajtrk na prostem, ko seveda alkohol zamenjamo s primernejšim napitkom, kot sta čaj in kava. Ležanje sredi travnatih bilk ob oglašanju čričkov in prepevanju ptic nam bo še dolgo ostalo v lepem spominu, kajpak, če imamo radi takšne zvoke narave.Ne ukvarjajmo se preveč s podrobnostmi, kar zadeva pripravo hrane in pijače. Včasih nam ostane v najlepšem spominu piknik, na katerem sploh ni bilo malega morja različnih jedi, so bile pa tiste maloštevilne nadvse okusne. Kdo se spomni sadnih prigrizkov na plaži, ko smo otroci po več urah čofotanja v morju kar pod prho na plaži v plastični prozorni vrečki oprali slastne domače breskve ali pa nam je kdo od odraslih narezal sladko hrustljavo lubenico iz hladilne torbe?Te občutke brezskrbnosti in igrivosti lahko obudimo na spontanem izletu s prijatelji, ko si pripovedujemo dogodivščine iz bližnje in daljne preteklosti. Lubenica je zares popolna izbira, saj nas posladka in hkrati malo odžeja. S seboj imejmo primeren nož in jo narežimo tik pred zaužitjem, sicer bo postana.Nadvse romantično, čustveno vzdušje, ki nastane na sanjsko lepih poročnih obredih sredi narave, lahko prikličemo že z malo domiselnosti. Piknik in zabava brez posebnega razloga ali ob kakšni drugi priložnosti za praznovanje bo zares nekaj posebnega, če bomo sredi na tla položenih nagubanih rjuh v čim svetlejših odtenkih kot mizo postavili navadne lesene palete. Namesto stolov lahko okoli položimo udobne blazine.Pribor na mizi naj bo v pastelnih barvah, ki se lepo ujemajo z lesom, za dekoracijo pa lahko uporabimo kar v okolici nabrano cvetje in zelenje. Senco naredimo s primernim svetlim paviljonom, ki ga prav tako okrasimo z lepo padajočimi tkaninami v barvah, ki se ujemajo z drugo dekoracijo. Za posladek naj bo ljubko pecivo, kot so makroni in drobni piškoti z bisernatimi okraski.V obdobju izolacij, takšnih in drugačnih, včasih ni le vreme krivo, da si ne moremo privoščiti druženja ob hrani na prostem. V takšnih primerih je za spremembo lahko zelo zabaven tudi piknik, priprav­ljen v domači dnevni sobi ali na balkonu. Ugasnimo vse elektronske naprave in si predstavljajmo, da je zelena preproga ali odeja trava. Nanjo položimo blazine različnih oblik in debelin, da nam bo udobno.Za občutek žive narave dodajmo še kakšno cvetočo lončnico ali palmo, sredi »trave« pa naj bo pladenj, bogato obložen z dobrotami. Tako bodo tudi navadna jajca na oko, namaz za kruh in kakav ali kava dobili dodano vrednost. Tak­šen nevsakdanji piknik med štirimi stenami je zlasti všeč majhnim otrokom, če se hkrati igramo, da smo odpotovali v čarobno deželo ali kaj podobnega.Od piknika v naravi, na katerega se pripelješ in z njega odpelješ z avtom, nimaš kaj dosti, če ves čas pretežno sediš. Za telo, dušo in dobro počutje veliko bolje poskrbimo, če vsaj del poti do načrtovanega cilja prehodimo. Hoja, če ni prav počas­na, še vedno velja za eno najboljših oblik telesne vadbe in sprostit­ve, med katero se lahko dodobra spotimo in tako krepimo srce. Tudi občutjem višje stopnje sreče in zadovoljstva se težko izognemo.Pred tem nujno poskrbimo za primerno obutev, oblačila in pokrivala za glavo ter zadosti zdrave pijače, da ne dehidriramo. Pot bo hitreje in prijetneje minila, če si pripovedujemo zanimive zgodbe, si zavrtimo vsem ljubo glasbo ali pojemo, morda celo zaplešemo. Ne pozabimo opazovati čudovitih podrobnosti okoli sebe. Kdo ve, morda najdemo celo nov najljubši kotiček za piknik!