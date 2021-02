Ikarov let nad finančnimi trgi

GameStop je veletrgovec s spletnimi igrami in pripomočki, ki je tržno nišo našel še v spletni prodaji oziroma tržnici računalniških pripomočkov, predvsem rabljenih igralnih konzol. Družba še zdaleč ni visokotehnološka in še manj dobičkonos­na. Vseeno so njene delnice zaznamovale januarsko dogajanje na ameriških borzah. Romantični upor malih vlagateljev se je sprevrgel v veliko borzno manipulacijo in bo gotovo prinesel tudi spremembo borznih pravil.