Imeti otroka je super. On raste, jaz pa tudi

V nadaljevanju preberite:

V plesno šolo ga je zvabila sošolka, on je bil preveč šokiran, da bi jo zavrnil. Učitelji so hitro ugotovili, da mu gre bolje kot drugim in da plesne korake usvaja z neverjetno lahkoto. S Katarino Venturini še danes veljata za najuspešnejši slovenski plesni par vseh časov, uspešno kariero pa je nadaljeval tudi, ko so se njune poti razšle, in z ženo Melindo sta osvojila evropsko plesno krono. V oddaji Zvezde plešejo smo ga spoznali kot neizprosnega žiranta, ki je z nasmeškom delil najnižje ocene. Zdaj ga ob nedeljah spremljamo v šovu Znan obraz ima svoj glas, v katerem je veliko bolj popustljiv in prijazen. Očaral je kolegici Heleno in Ano Mario, očaral je vesoljno Slovenijo, zelo prijeten sogovornik pa je bil tudi, ko sva na prvi pomladni dan klepetala ob Koseškem bajerju.