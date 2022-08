Jaz sem Giorgia!

V nadaljevanju preberite:

Italija je največja in v večini pogledov najpomembnejša slovenska soseda. Zato je vsekakor pomembno, kakšni so odnosi z njo. Zdi se, da so trenutno neproblematični, kolikor so pač zaradi zapletene zgodovine lahko, vendar se lahko hitro spremenijo. Na primer s spremembo oblasti, ki jo bodo prinesle predčasne volitve v oba domova italijanskega parlamenta, poslansko zbornico in senat. Kot kaže večina anket, bo 25. septembra na njih zmagala nacionalistična desničarska koalicija in kot najmočnejša v njej populistična nacionalistična stranka Bratje Italije; gre za dokaj neposredno naslednico idej italijanskega fašizma. Voditeljica Bratov, 45-letna sestra Giorgia Meloni, bi tako lahko postala italijanska premierka.