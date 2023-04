Je res vse v glavi?

V nadaljevanju preberite:

Kategorično razmišljanje je za mnoge tuj termin, čeprav se ga, precej ironično, poslužujejo zelo pogosto, če ne kar praviloma. Gre namreč za razmišljanje »po predalčkih«.

Robert Sapolsky v delu Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst (2017, Penguin Press) definira kategorično razmišljanje kot razlago nekega pojma, vedenja ali pojava skozi perspektivo ene same strokovne discipline (biokemije, evolucijske biologije, psihologije, prehrane ...). Pričakovano odgovore iščemo primarno ali celo izključno tam, kjer se počutimo vešči, ali nas to področje osebno najbolj privlači.