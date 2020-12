Rad bi jedel praznično in imel poletno postavo

V nadaljevanju preberite:



Božično-novoletni prazniki so pred vrati. Medtem ko jih nekateri težko pričakujejo zaradi daril, ki jih bodo dali in prejeli, drugi zaradi kratkega oddiha od službenih ali šolskih obveznosti, se jih marsikdo veseli zaradi hrane.

Ljudi, ki bi radi bili fit, vendar obenem uživajo ob dobri – in predvsem kalorični – praznični hrani, kaj hitro zamika, da bi si »kupili vstopnico«: da bi na hitro opravili čudežno vadbo ali dve, z njo pokurili čim več kalorij in nato brez slabe vesti in brez zavor sedli za bogato obloženo mizo. Matjaž Macuh in Mario Sambolec, dva strokovnjaka za prehrano, komentirata, na kaj je smiselno biti pozoren.