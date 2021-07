Jennifer Lopez našla novo srečo s staro ljubeznijo

V članku preberite:

Za priljubljeno pevko, plesalko, igralko in modno ikono Jennifer Lopez, ki je danes dopolnila 52 let, žarometi nikoli ne ugasnejo. Oboževalci hlastajo za novicami o njej, mediji pa jo zadnje mesece oblegajo še bolj neprizanesljivo kot doslej. Ugibanj ni več: po skoraj 20 letih je spet srečna z nekdanjim zaročencem, igralcem in režiserjem Benom Affleckom, s katerim sta bila nekoč eden najbolj občudovanih parov. Dejstvo, da spet obstajata kot Bennifer, dokazuje, da niti v razvpitem svetu filmskih zvezd stara ljubezen ne zarjavi.