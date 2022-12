Jim Morrison: Neukročen na odru in v življenju

V članku preberite:

Bil je poosebljenje pravega rockerja. Divji, seksi in nepredvidljiv. Tak, kot je bil na odru, je bil tudi v zasebnem življenju. Jim je bil preprosto Jim, pravijo člani skupine The Doors, ki so z njim preživeli nekaj kratkih, a zelo intenzivnih let. Za občinstvo je bil magnet, do sebe in bližnjih pa pogosto destruktiven.