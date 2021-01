Kameleon, ki je padel na Zemljo

V članku preberite: Kdo je najbolj poklican, da živi in izživi kalejdoskopsko življenje? Morebiti kameleon? Danes transvestit, jutri namišljeni gej. Upornik. Pisec pesmi. Modna ikona. Bog rocka. Inovator. Eden najvplivnejših in najustvarjalnejših umetnikov svoje generacije, označen tudi za najvplivnejšega umetnika v zgodovini. Mojster po tekočem traku nastajajočih preobrazb na glasbeni, filmski in vizualni ravni – David Bowie.