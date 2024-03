Kar 90 odstotkov naših misli se vsak dan ponavlja

V nadaljevanju preberite:

Vsak dan lahko spremeniš svoje življenje, če spremeniš svoje misli. To je življenjsko vodilo Pierra Franckha, enega najbolj uveljavljenih nemških avtorjev knjig za osebnostno rast. Že kot otrok je bil zvezda filma in televizije, na vrhuncu igralske kariere pa je začel slediti še enim svojim velikim sanjam – pisanju. Njegova mednarodna uspešnica Uspešno želeti: 7 pravil, kako uresničiti svoje sanje je nedavno izšla tudi v slovenščini pri založbi Mladinska knjiga, nam pa je sedemdesetletni nemški motivacijski govorec, režiser, mož in oče odrasle hčerke razložil, kako zares postaneš svoje sreče kovač.

Na koncu knjige, ki je bila prvič objavljena leta 2005, ste zapisali, da se prav vse vaše želje uresničijo. To ste doživljali že v zgodnjem otroštvu, ko so vas izbrali za igralca. Po tistem ste nastopili v več kot 350 filmih in televizijskih oddajah. Ali so nekateri ljudje rojeni z boljšo sposobnostjo uresničevanja svojih želja?

Verjamem, da vsak posameznik vstopi v ta svet s spečim potencialom, da se razvije in postane najboljša različica sebe. Razlike nastanejo s preobrati življenja. Pri večini se prirojene sposobnosti in neizkoriščen potencial izgubijo med vzgojo, zaradi vpliva družbe in nepričakovanih življenjskih okoliščin. Gre za edinstveno melodijo, ki v kaosu vsakdanjega življenja postopoma zbledi. Optimističen preobrat pri tem je, da imamo ključ do obujanja teh sposobnosti.

Kadarkoli lahko skritim željam, sanjam in potencialom spet vdihnemo življenje. Pot samoodkrivanja in preobrazbe ni omejena s starostjo ali okoliščinami, to je nenehen proces, ki čaka, da ga sprejmemo. Mogoče se zdi, da imajo nekateri prirojen talent za uresničevanje svojih želja, a v resnici vsak posameznik v sebi nosi iskrico, s katero lahko prižge lastno preobrazbeno potovanje. Gre za ponovno odkrivanje notranjega kompasa, usklajevanje s pristnim jazom in prižiganje plamenov ambicije in vere.