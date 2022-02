Steve Jobs: Ostani lačen. Ostani trapast

V nadaljevanju preberite:

Ljudje, ki so zadosti nori, da mislijo, da lahko spremenijo svet, so tisti, ki ga zares spreminjajo. To je eden najbolj znanih citatov Steva Jobsa, ki je posebej veljal prav zanj. Kot karizmatičen in samosvoj soustanovitelj zdaj 2948 milijard dolarjev vrednega računalniškega giganta Apple je sprožil revolucijo in evolucijo v kopici industrij, jih za vedno preoblikoval in usodno vplival tudi na zasebnost vsakega posameznika. Imel je izjemen dar prepričevanja; s svojim prodornim pogledom in razlago je uročil skoraj vsakega sogovornika, saj je tudi sam verjel v to, kar je govoril, četudi je segalo na polje onkraj resničnosti. Ob njegovi smrti je njegovo premoženje znašalo 8,3 milijarde dolarjev. Biološka mama ga je oddala v posvojitev zaradi prepričanja, da je pri 23 letih premlada za materinstvo; enako je bil star sam, ko je zaslužil prvi milijon in se mu je rodila hči Lisa, ki je dolgo ni želel priznati.