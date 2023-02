Ko dvajsetkrat zamočiš, kdo ti bo še verjel?

V nadaljevanju preberite:

V pred kratkim izdanem avtobiografskem romanesknem prvencu brezkompromisno in iskreno razgrinja, kaj se zgodi, ko trčita materialno blagostanje in odtujenost, vse skupaj pa zalije še svoboda, ki jo ponuja ulica. V komunikaciji je neposredna kot rokoborka, a je hkrati po otroško občutljiva, igriva in iskriva. Pogovarjali sva se sredi Zupančičeve jame v Ljubljani, kjer je živela do 17. leta. Zavita v šal, s kapo na glavi, s sončnimi očali in ob pivu je bila na domenjenem mestu že pred dogovorjeno uro.