Ko se nepredstavljivo zgodi drugič

S približno 217 milijoni ljudi in 8,5 milijona kvadratnih kilo­metrov površine je Brazilija po prebivalstvu sedma in po površini peta največja država na svetu. Večji del njenega ozemlja pokriva največji deževni gozd, pretežno nenaseljena amazonska džungla, ljudje pa so neverjetna mešanica vseh ras. Tako pisana kot njihova podoba je tudi njihova politika. Nasprotja med privrženci osrednjih dveh politikov 21. stolet­ja so se pred tednom tako skrajno zaostrila, da so privrženci prejšnjega predsednika v dramatičnem naskoku zavzeli četrt glavnega mesta Brasílie, kjer so sedeži osrednjih državnih ustanov, in jo razdejali. Po naključju ali pa tudi ne se je naskok na sedež brazilskih oblasti, poslopje parlamenta, predsedniško palačo in stavbo vrhovnega zveznega, se pravi ustavnega, sodišča, zgodil samo dva dni po drugi obletnici naskoka množice na Kapitol, stavbo kongresa Združenih držav Amerike v Washingtonu.