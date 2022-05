Koliko stane ljubezen, koliko stane svoboda?

V nadaljevanju preberite:

Neposredno po tem, ko se je začel eksodus iz ukrajinskih mest, ki jih je obstreljevala ruska vojska, so se na kitajskih družbenih omrežjih pojavila sporočila, ki so izzvala ogorčenje javnosti. »Rad bi poskrbel za ukrajinska dekleta,« je zapisal uporabnik weiboja, ameriške različice twitterja. »Nikar ne govorite grdo o kitajskih moških! Mi se želimo samo poročiti z njimi,« se je oglasil drugi. »Na Kitajskem je tako težko najti žensko za poroko.«

Kitajski funkcionarji so bili ogorčeni zaradi »seksualiziranja ukrajinskih žensk na družbenih omrežjih, in to sredi mednarodnega spopada«, in ob tem opozarjali, da bo to ogrozilo ugled kitajskega naroda v svetu. Kitajske ženske so bile po drugi strani zgrožene spričo dejstva, da se je odnos kitajskih moških do žensk, ne glede na to, ali gre za Kitajke ali tujke, vrnil stoletja v zgodovino. Dejstvo pa je, da je na Kitajskem 34 milijonov več moških kot žensk; razkorak v številu je največji v starostni skupini od 20 do 40 let.