Kralj hip hopa

V nadaljevanju preberite:

Ameriškemu hip hop glasbeniku, producentu, hollywoodskemu igralcu, poslovnežu in očetu Eminemu, ki se je rodil kot Marshall Bruce Mathers III, so podelili kar petnajstih grammyjev, oskarja za avtorsko pesem, naziv globalne ikone MTV in še kopico drugih prestižnih nagrad. Tako kot Elvis Presley je odraščal v črnski četrti in v tej našel temeljni navdih, a v nasprotju s kraljem rock'n'rolla ni dokončno omagal pod bremenom slave že pri 42 letih.