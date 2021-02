Kralj reggae glasbe in svete zeli

Seveda obstajajo bolj znani glasbeniki. Tudi kakšen bolj znani prebivalec Jamajke bi se našel. A gotovo ni bolj znanega glasbenika z Jamajke, kot je Bob Marley. Ni živel prav dolgo, samo leto dlje od glasbenega genija Wolfganga Amadeusa Mozarta, vendar je tako kot on klasično in nasploh vso glasbo Marley zaznamoval vsaj svojo zvrst, reggae. Po njegovi zaslugi je to glasbo spoznal Zahod, prav tako pa je pevec, rojen 6. februarja 1945, svetu približal Jamajko, vero rastafarjanstvo, in čeprav so jo poznali že stoletja, populariziral sveto zel, marihuano.