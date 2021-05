Lila Prap: Če otroke ukalupiš, dobiš majhne robote

V nadaljevanju preberite:

V pravljični rumeni vili na obrobju knežjega mesta živi ena naših najbolj priljubljenih ustvarjalk za otroke, pisateljica in ilustratorka Lila Prap. V nekdanjem hlevu na posestvu si je umetnica uredila atelje, ki je hkrati galerija in prostor za najrazličnejše delavnice. Njene knjige Zakaj?, Dinozavri?!, Moj očka, 1001 pravljica in mnoge druge obožujejo otroci od Avstrije do Japonske, srečali pa sva se ob prav posebni prilož­nosti. Po njenih knjigah so že nastajale risanke in predstave, zdaj pa mladi in zagnani celjski ustvarjalci po treh njenih knjigah pripravljajo muzikal Kure?!