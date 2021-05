Mamila v času epidemije

V nadaljevanju preberite:

Raziskovalna dejavnost tudi v času skoraj popolnega zaprtja zaradi pandemije covida-19, kakršnega smo doživeli lani spomladi, ne zamre popolnoma. Ravno v tistem času so opravili dve zanimivi raziskavi, povezani z uporabo drog. V prvi je Institut Jožef Stefan (IJS) z vzorčenjem odpadnih vod v nekaterih večjih čistilnih napravah ugotavljal, koliko mamil jemljejo Slovenci, v drugi pa je Združenje DrogArt raziskovalo, kako se je uživanje drog spremenilo v času epidemije. Izsledke prve so objavili ta teden, ugotovitev druge pa še niso predstavili.



O tem, kako sta raziskavi potekali in kaj so ugotovili, smo se pogovarjali z vodjo raziskovalcev z odseka za znanost o okolju IJS prof. dr. Ester Heath in predsednikom DrogArta dr. Matejem Sandejem. Gre sicer za dve zelo različni zadevi, ki pa skupaj sestavljata sliko o tem, kako so si lani spomladi čas, kot ga še ni bilo, krajšali prebivalci Slovenije. Zanimivo je, da očitno ne s še večjo omamo, kot je to običajno.