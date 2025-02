Mateja De Reya vztraja zaradi vseh »igorjev«

V članku preberite:

Njena energija je nalezljiva in med pogovorom hitro začutiš, da Mateja De Reya zlepa ne vrže puške v koruzo. Že 15. leto je direktorica Zveze Sožitje, ki zastopa osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine, in si na različnih ravneh prizadeva za spoštovanje njihovih pravic in izboljšave v vsakdanjem življenju. Včasih, zlasti ko gre za birokratske ovire, ima občutek, kot da se bojuje z mlini na veter, a vztraja, tudi zaradi svojega brata Igorja in vseh drugih »igorjev«.