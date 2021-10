Meta Ornik: Za zdravo samost je nujna zrelost

V nadaljevanju preberite:

Meta Ornik za TV Slovenijo dela že več kot trideset let. Še dlje sodeluje s celotnim servisom RTV Slovenija, saj se je že pri osemnajstih letih pridružila mladinskemu programu Radia Maribor. Ves čas študija – po izobrazbi je profesorica nemškega in slovenskega jezika – je delala na Valu 202. Po duši je najprej radijka, pravi. Uveljavila se je kot soavtorica priljubljenih oddaj O živalih in ljudeh ter Klub klobuk, sodelavka Turbulence, Ugriznimo znanost ter urednica Sredinih dobrih ur. Zdaj ureja otroško oddajo Krompir in mladinsko oddajo Osvežilna fronta ter pripravlja podcast V imenu narave.

Vsak letni čas ima svoj čar, če ga le znamo videti. Kaj je tisto, česar se v tej jeseni posebej veselite, kakšne cilje ste si postavili in morda kakšnega že dosegli?

Jeseni se začne tudi nova sezona oddaj, namenjenih otrokom in mladim. To seveda pomeni, da smo na polno delovni. Krompir poteka v živo vsako soboto, zato je urnik mojih sobot do konca leta jasen. Ekipa, ki jo med drugim sestavljajo voditelja Nik Škrlec in Nika Rozman ter sourednici Maja Pavlin in Mateja Leban, je trdna in ustvarjalna, kar omogoča super okolje za delo in sprejemanje vedno novih izzivov, ki jih seveda premagujemo skupaj z vsemi sodelavci, od režiserjev, producentov, scenografov, s številčno produkcijsko ekipo. Pri Osvežilni fronti, pri kateri gre za igrani format oddaje in ki jo že nekaj let ustvarja trdna ekipa, predvsem nepogrešljiva scenaristka Urška Mlakar in stalna zasedba igralcev, pa je produkcija zahtevna na drug način.

Dobrodošel je humorni element. Lani je velik odziv tudi med odraslimi doživel video Pouk na daljavo: Koronamatura.

Drži, Koronamatura je bila velika uspeš­nica.