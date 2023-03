Mi smo hlapci, to je v nas

V nadaljevanju preberite:

Mednarodno uveljavljeni tenorist in prvak SNG Opere in baleta Ljubljana Branko Robinšak je študentsko Prešernovo nagrado prejel že za svoj debitantski nastop v Mozartovi Čarobni piščali. Leta 2011 so mu podelili nagrado Prešernovega sklada, sedem let pozneje pa še cehovsko Smrkoljevo nagrado. S 67-letnim opernim pevcem sva se pogovarjala tako o njegovem ustvarjanju kot o izkušnjah v vlogi umetniškega direktorja ter o skorajšnjih spomladanskih premierah, v katerih bo nastopil.