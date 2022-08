Mihail Saakašvili: Nepredvidljivi reformator, Putinov zapornik

V nadaljevanju preberite:

Se še kdo spomni Mihaila Saakašvilija? Zaslovel je davnega leta 2003, ko se je po valu mirnih protestov zavihtel na oblast v Gruziji in državo usmeril proti Zahodu. Revolucija vrtnic je bila prva znanilka sprememb na postsovjetskem prostranstvu. Leto pozneje je bila na vrsti oranžna Ukrajina. Obraz teh sprememb je postal ravno vročekrvni Saakašvili, ki je svoj politični kapital gradil na boju proti korupciji in antagonizmu do Putinove Rusije.