Milan Kamnik: Koroška še naprej ostaja eksotika

Milan Kamnik je pristen ambasador koroške kulture in narečja, ki je tako kot Koroška nasploh za marsikoga še vedno neke vrste eksotika. Pol stoletja mineva, odkar so magnetofonski trakovi zabeležili njegove prve radijske posnetke, sedem let pa od izida njegove pesniške zbirke Ibržnik. Naslovil jo je po odvečnem človeku, nekom, ki je vsem napoti, Kamnik pa je v pol stoletja ustvarjanja dokazal, da je vse prej kot to. To bodo še enkrat več potrdil tudi njegovi koncerti, najprej v Slovenj Gradcu, nato pa še malo večji, jubilejni v Kotljah.