Množično grobišče ambicij, sanj in potenciala žensk in deklet

Od kaotičnega umika mednarodne vojaške koalicije z ZDA na čelu iz Afganistana in talibske vrnitve na oblast sta minili dve leti. Od takrat je državo zapustilo pet milijonov prebivalcev, skoraj polovici vseh, ki so ostali, po podatkih Združenih narodov grozi lakota, tri četrtine Afganistancev pa je odvisnih od humanitarne pomoči. Te je vse manj, humanitarna katastrofa pa je najbolj prizadela ženske in deklice, ki nimajo osnovnih človekovih pravic.