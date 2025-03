Mojstrica za antijunakinje

V nadaljevanju preberite:

»Lahko film nekomu spremeni življenje? Nisem prepričana, a morda lahko komu spremeni dan – bodimo skromni,« pravi velika zvezdnica francoskega filma Isabelle Huppert, ko so jo pri New York Timesu oklicali za najboljšo igralko 21. stoletja.

Režiser Patrice Chéreau, ki je leta 2005 z njo posnel film Gabrielle, pravi, da je hkrati »intimna in oddaljena, inteligentna, hladna ter goreča – in pripravljena narediti vse, da bi igrala«. Nekoč je dejala: »Igra je zame bolj domišljija kot opazovanje. Lahko bi bila vse življenje zaprta v sobi in bi bila še vedno igralka.«

Seznam njenih igralskih nagrad in nominacij je neskončen, manjka ji le še najprestižnejši zlati kipec.