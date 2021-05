Moška pohota in ženske manipulacije

V nadaljevanju še preberite:



V umetninah je zajeto čustveno sporočilo, ki presega čas in prostor. Slikarska umetnost baroka in rokokoja iz 17. in 18. stoletja, za katero je značilno pretiravanje v okraševanju, silno čustvovanje in ukvarjanje s podrobnostmi, je podobna sedanjemu vzdušju; na vsakem koraku se nam ponuja ogromno čutnih užitkov, ki nas lahko pahnejo v propad ali navdihnejo, da premikamo gore. Kustosinja Tjaša Debeljak Duranović, ki v Narodni galeriji skrbi za izobraževanje in animacijo, je nanizala zanimive zgodbe izbranih slik, ki si jih lahko ogledate v galeriji: Kleopatrin samomor, Rinaldo in Armida, Stvarjenje Eve, Judita, Giges in Nisia v noči umora njenega moža Kandavla, Kazen Danaid ter Diana in Akteon.