Mož z basom in njegovih sedem križev

Opus njegovih znanih pesmi je obširen, ker ima zelo prepoznaven vokal, pa nihče, ki glasbo spremlja vsaj bežno, ne more zgrešiti, da jih poje on. Zaslovel je v nekih povsem drugih časih, konec 70. let prejšnjega stoletja, kot pevec, basist in kontrabasist zasedbe The Police, potem je britanski glasbenik Sting zelo uspešno nadaljeval sam. Do zdaj je izdal 14 studijskih albumov. Okroglih 70 let, ki jih je dočakal prav danes, pa bo na neki način praznoval s petnajstim albumom, ki bo izšel 19. novembra.