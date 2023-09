Na mestu, kjer spimo v šotoru, bi rad postavil novo hišo

V nadaljevanju preberite:

Težko je verjeti, da nekatere vasi niti pet dni po potresu, ki je v Maroku terjal približno tri tisoč življenj, še vedno niso prejele pomoči. To je sredi prejšnjega tedna za Nedelo potrdila skupina prostovoljcev, ki se je iz Casablance na lastno pest odpravila pomagat preživelim, ki so ostali ujeti v najbolj odročnih delih atlaškega gorovja.

Asni je le petnajst kilometrov oddaljen od Imlila, maroškega središča ljubiteljev hribolazništva in alpinizma. V nekih drugih časih bi domačini raje pripovedovali o tem, s katerega očaka je mogoče videti Marakeš, kako se povzpeti na Toubkal, s 4167 metri nadmorske višine najvišji vrh Maroka, in kdaj za gorami na drugi strani reke N'fiss pade sonce, toda v časih, ki so se začeli prejšnji petek ob 23.11 in za katere trenutno nihče ne ve, kdaj se bodo končali, je mogoče govoriti le o tem, da se je novogradnja, v katero se je čez dva meseca nameravala vseliti mlada družina, razklala na pol in da je ženska, ki sedi ob ruševinah na vrhu naselja, v potresu izgubila enoletno vnukinjo.