V atlaškem peklu negotovosti

Zidovi so bili razklani na pol, na tleh je ležal omet, stopnice so visele v zraku. Adil je pokazal proti kupu ruševin na postelji. »Tukaj je ležal moj brat. Nato je vstal in se odpravil skuhat čaj. Potem pa se je streslo.«

V manjšem mestu Asni, ki je od Marakeša oddaljeno uro vožnje z avtomobilom in je od vseh atlaških krajev najbolje povezano z regijsko prestolnico, v petek ni bilo pravil. Kdor je imel srečo, je pravočasno stekel na prosto. Toda več kot sto ljudi je ni imelo.