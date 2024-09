Najbolj me nasmeje iskrena neumnost velikih mačov

V nadaljevanju preberite:

Komik in igralec Vid Valič trenutno z mlajšimi kolegi Alenom Mastnakom, Dinom Kapetanovićem in Alenom Boriškom pripravlja avtorski stand up šov Moška pamet, ki bo prvo predpremiero doživel na prvi oktobrski dan v mariborskem Narodnem domu. Slovenskemu televizijskemu občinstvu se je prikupil z oddajama Slovenija ima talent ter Vid in Pero šov, nanizal je tudi več prepoznavnih vlog v televizijskih serijah, vseskozi pa je zelo dejaven na domači stand up sceni, na kateri ga zadnje čase poznamo po predstavah Seks po slovensko, Tvoj bodoči bivši mož ter Strast, dojenček in rompompom.