Najbolj neobičajen december doslej

Pandemija novega koronavirusa je zarezala tudi v vsakoletno božično in novoletno klasiko. Malodane nikjer po svetu praz­niki letos ne bodo takšni, kot smo jih vajeni, in prizori prijateljev, ki v okrašenih mestih nazdravljajo s kuhanim vinom, in razširjene družine, zbrane ob bogato obloženi mizi, bodo morali počakati na boljše čase.