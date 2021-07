Naravna kopališča: Viruse najbolje zavira morska voda

V nadaljevanju preberite:



V Sloveniji se povečini ne zavedamo, kakšni srečneži smo, kar zadeva kopališča, ki nam jih ponuja že mati narava sama. V minulih dveh tednih, ko so temperature trinajst dni zapored narasle nad 30 pa vse tja do 35 stopinj Celzija, je bilo manj možnosti za prenos virusov, med katere spada tudi razvpiti koronavirus, zato je bila to tudi priložnost za brezskrbno čofotanje. Med kopalno sezono kakovost in temperaturo v naravnih kopališčih vsakih štirinajst dni spremlja Agencija Republike Slovenije za okolje, a le v tistih s statusom kopalnih voda, katerih je 48. Lani je bilo kar 85,1 odstotka ocenjenih odličnjakinj, oceno dobro je prejelo 8,5 odstotka proučevanih kopališč, zadostnih pa je bilo 6,4 kopalnih točk; neustreznih v letu 2020 niso odkrili. Previdnost v vsakem primeru ni odveč, še sploh, če se podamo v neznana območja.