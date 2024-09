Naši podatki so državni zaklad

V nadaljevanju preberite:

Partizani se niso samo borili proti okupatorjem ter v temnih gozdovih ob tabornih ognjih peli tihih pesmi. Že poleti 1944, ko še zdaleč ni bilo jasno, kdaj se bo vojna končala, so povsem resno razmišljali o prihajajočih novih časih. Zato je Slovenski narodnoosvobodilni svet 19. avgusta pred osmimi desetletji ustanovil statistični oddelek, predhodnika današnjega Statističnega urada Republike Slovenije (Surs). Naloga oddelka je bila pripraviti podatke, na katerih so lahko po vojni začeli obnovo napol porušene države in uvajanje nove družbene ureditve.

Seveda se je od prvega statističnega oddelka narodnoosvobodilnega gibanja do današnjega statističnega urada samostojne države spremenilo toliko stvari, da jih je nemogoče zaobjeti, kaj šele popisati. O nekaterih dogodkih in spremembah smo se pogovarjali z Apolonijo Oblak Flander, ki je na Sursu zaposlena 25 let. Lani jo je vlada imenovala za vršilko dolžnosti, letos pa za generalno direktorico Sursa s polnim mandatom.