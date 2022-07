Ne bi oklevali, če bi Pogačar vašo hčer zaprosil za roko

V nadaljevanju preberite:

Philippa York je ena od najbolj zanimivih osebnosti v karavani Toura. Novinarka in strokovna komentatorka enega največjih kolesarskih portalov na svetu Cyclingnews.com se je 13. septembra 1958 na Škotskem rodila kot Robert Millar, ki je v osemdesetih letih minulega stoletja premikal mejnike britanskega kolesarstva. Njegove dosežke so na Touru, ki ga je leta 1984 končal na 4. mestu in osvojil tudi pikčasto majico kralja gora, presegli šele Bradley Wiggins, Chris Froome in drugi konjeniki mogočne ekipe Sky.