Ne le gospod Darcy

Že sredi 80. let prejšnjega stoletja so ga novinarji uvrstili v tako imenovani Brit Pack, skupino obetavnih mladih britanskih igralcev, ki so jim napovedovali veliko kariero. Nekaterim je to res uspelo, drugim manj, gotovo pa Colin Firth ob Danielu Day-Lewisu, Garyju Oldmanu in Timu Rothu sodi med prve. Trajalo je še kar nekaj časa, preden je dosegel pravo slavo, vendar je danes med najbolj svetovno znanimi britanskimi igralci.

Vsekakor je imel Firth – rodil se 10. septembra 1960, torej bo prihodnjo soboto praznoval 62 let – nenavadno otroštvo. Ne zaradi matere Shirley, predavateljice primerjalne religiologije na King Alfred's Collegeu, današnji univerzi v Winche­stru, bolj zaradi očeta Davida, prav tako profesorja, zgodovine, na tej južnoangleški izobraževalni ustanovi, ki je bil poleg poučevanja še svetovalec za izobraževanje v Nigeriji.