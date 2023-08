Ne znam biti tiho in tu ni pomoči

V nadaljevanju preberite:

Ivana Djilas je v zbiru melodramatičnih esejev s politično konotacijo, knjiga nosi naslov A si lahko vsaj enkrat tiho, prek dogajanja med družinskimi štirimi stenami na koščke narezala osebno-družbene teme sončne strani Alp. Iz Beograda je v Slovenijo prišla pred več kot polovico svojega življenja, poročena je z glasbenikom Boštjanom Gombačem, imata dva sinova, posvojenega dečka iz Gane in drugega, s posebnimi potrebami. Govorila sva o kaosu in redu, potlačenih nadlegovanjih, vejicah in pikah, pridnosti, bojih na več frontah, kulturološko pogojenih štosih in delitvi dela.