Roki so zame najboljši navdih

Že res, da zna marsikateri glasbenik igrati na več glasbil, vendar bi nekomu, ki jih obvlada 400, težko našli par. Toliko jih igra multiinstrumentalist Boštjan Gombač. Med njimi so takšna, za katera nas večina sploh ne ve, da obstajajo, kaj šele, kako se imenujejo ali zvenijo. Igra na sodobna glasbila, pa tudi na najbrž najstarejše, kar jih je, neandertalčevo piščal iz arheološkega najdišča Divje babe. Najbolj znan je po sodelovanju v zasedbah Terrafolk in Katalena, njegove melodije pa se skrivajo tudi na precej nepričakovanih krajih.

Veliko sodeluje z ustvarjalci za gledališče, radio in televizijo. Pred kratkim so na Televiziji Slovenija predvajali dokumentarec Sledi tisočletij: Dediščina Deželnega muzeja v Ljubljani o Narodnem muzeju Slovenije, najstarejši neprekinjeno delujoči muzejski ustanovi na Slovenskem. V njem je bil avtor in izvajalec celotne glasbe.