Ivana Djilas: Vem, kako je, ko si na drugi strani

Pred dobrimi dvajsetimi leti, ko so na politično razdeljeno Srbijo padale Natove bombe, je mlada režiserka Ivana Djilas na povabilo pokojnega Dušana Jovanovića prišla v Ljubljano. V dveh desetletjih je na slovenskih odrih ustvarila komaj pregledno število odličnih predstav za odrasle in otroke, prejela Borštnikovo nagrado za režijo in si z glasbenikom Boštjanom Gombačem ustvarila družino. Energična sogovornica z jasnimi stališči tudi z nekaterimi letošnjimi predstavami odpira vprašanje o položaju žensk v naši družbi. Pogosto s humorjem na svoj račun.