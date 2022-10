Nekateri moški se raje pustimo ujeti

V nadaljevanju preberite:

Avtor enega najlepših ljubezenskih stihov v slovenski pop glasbi »Okupiraj me, okupatorka, in spusti padalce na moje samotno srce …« je seveda Zoran Predin, ki je srčno predan tako ženi kot svojemu delu. Legendarni pevec, kantavtor, pisec pesmi, pisatelj in dobitnik Ježkove nagrade s skupino Lačni Franz 17. novembra v ljubljanski Cvetličarni načrtuje poslovilni koncert z gosti. Ob napovedi dogodka na tamkajšnji novinarski konferenci so podelili tudi nagrade zlati Lačni Franz vsem dolgoletnim sodelavcem, nato pa sva se s frontmanom zapletla v kratek pogovor.