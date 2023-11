Ni boljšega kot biti številka ena

V nadaljevanju preberite:

Billie Jean King, po mnenju mnogih najvplivnejša športnica doslej, je v sredo dopolnila osemdeset let. Kalifornijka, ki je že kot najstnica blestela na angleški sveti travi, v dvajsetih narekovala trende feminističnega gibanja v športu, se v tridesetih spopadala s kapricami svoje tajnice in ljubimke ter v štiridesetih z motnjami hranjenja, se v petdesetih znova zbližala z mamo, ki najprej ni mogla prenesti njene istospolne usmerjenosti, v šestdesetih drugo za drugim prejemala častna priznanja za svoje delo, je ob izteku sedemdesetih v življenjski formi. Spet udarja rumeno žogico in dviguje uteži, mladim pa sporoča, da se mora vsaka generacija boriti za enakopravnost vseh članov družbe.