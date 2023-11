Caster Semenya: Skupaj s svetom sem izvedela, da nimam maternice

V nadaljevanju preberite:

Od prvih mednarodnih uspehov so kariero južnoafriške srednjeprogašice spremljala odkrita namigovanja tekmic in športnih novinarjev, da je preveč možata. Po zmagi v polfinalnem teku svetovnega prvenstva v Berlinu leta 2009 je morala kot osemnajstletno dekle na test za potrditev spola. Mesec kasneje so v javnost pricurljali rezultati in skupaj s svetom je izvedela, da se je rodila z notranjimi testisi namesto jajčnikov, zato ima raven testosterona, primerljivo z odraslim moškim. Pretresljivo življenjsko zgodbo je dvakratna olimpijska in trikratna svetovna prvakinja popisala v knjigi The Race to Be Myself, Dirka, da postanem jaz.