Ni pomembno, kaj dosežemo, ampak kako živimo

Primorski baritonist Jure Počkaj je kot glasbenik ustvarjal že v najstniških letih. Pred kratkim se je poročil, bil na medenih tednih, se zaposlil v reški operi in zdaj, pravi, je vse, kar mu še manjka, velik samostojni koncert. Toda v njem se skriva še veliko več. S simpatičnim sogovornikom smo se pogovarjali na poti med Velikim Ubeljskim in Reko.

V najstniških letih je Jure pisal besedila in skladbe za skupino Forgotten Eden, s katero so preigravali hard rock in metal, sam pa je bil tudi frontman zasedbe. Glasba je od nekdaj njegova strast, in čeprav ga je življenje zaneslo v opero, ljubezen do rock glasbe ostaja. To združuje v projektu Pozabljeni orkester, kjer skupaj s člani najstniške zasedbe nastopajo in uživajo v ustvarjanju, in v na novo ustanovljeni glasbeni blagovni znamki Opera Rockstar.