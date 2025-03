V nadaljevanju preberite:

Literarni prvenec je germanistka in doktorica literarnih ved posvetila Prekmurju, nedavno pa je pri založbi Buča izšlo njeno novo leposlovno delo Svet je drugačen, v katerem se ozira na postaje svojega življenja, od Kuvajta in Jeruzalema do New Yorka, Moskve in Pariza. Germanistko in doktorico literarnih ved, pa tudi modno navdušenko in strastno golfistko smo obiskali v očarljivem domovanju v ljubljanskem Nebotičniku.