Ni več pomembno sodelovati, treba je tudi zmagati

»Na eni strani resnoben svet, na drugi strani sproščena igra. Med poezijo in športom gotovo ni mogoče iskati smiselnih povezav, ali pač? Nasprotno, vezi med športom in poezijo naravnost mrgoli,« je o festivalu Pranger, na katerem so pred leti debatirali o skupnih točkah športa in poezije, v Dnevniku zapisala Mojca Pišek, ena izmed tokratnih Nedelovih sogovornic in sogovornikov, ki se profesionalno ukvarjajo z literaturo, obenem pa ne skrivajo afinitete do športa. Zanimalo nas je, katere športe bodo Esad Babačić, Anja Grmovšek Drab, Muanis Sinanović in Urban Vovk na letošnjih olimpijskih igrah še posebej vzeli pod drobnogled, katere krivice, izkoriščanja, ad hoc zakoni in druge spornosti so jih v mesecih pred igrami najbolj zmotili, povprašali pa smo jih tudi o najlepših olimpijskih spominih in športnici ali športniku, ki bi ga najraje povabili na večerjo.