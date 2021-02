Nina Rakovec in Robert Korošec: Nisva popolna. Se imava pa rada

V članku še preberite:



​Navdihujoče sijoč in zdrav. Tako ne le po videzu, temveč tudi med pogovorom deluje znan zvezdniški par iz igralskega sveta, ki ga sestavljata z dvema vesnama nagrajena Nina Rakovec in Robert Korošec, junak iz ljubezenske serije Najini mostovi. Njuna prvorojenka Lejla bo čez nekaj dni stara štiri leta, njen bratec Oliver pa je dopolnil eno leto. Prav med njegovim opoldanskim počitkom je z akademskima igralcema potekal intervju za Nedelo. V njem sta med drugim povedala, zakaj svojih otrok ne želita medijsko izpostavljati in kako poskrbita, da ju med erotičnimi scenami, ki ju imata s svojimi kolegi pred kamero ali na odru, ne odnese do točke, kjer bi lahko v odnosu grozila vse, kar sta zgradila.