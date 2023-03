Nisem eden tistih igralcev, ki jim je teater vse v življenju

V nadaljevanju preberite:

Diplomiral je na AGRFT v letniku profesorjev Borisa Cavazze in Jožice Avbelj, od leta 2005 je član igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega. Mariborčan, ki živi v Ljubljani, in oče dveh hčera pravi, da se je z leti naučil potegniti ločnico med službo in zasebnim življenjem.

Z Matejem Pucem sva se pogovarjala teden dni po premieri Nore norveškega dramatika Henrika Ibsena v režiji Nele Vitošević, v kateri je upodobil Norinega moža Torvalda. »Na trenutke je bil tako prepričljivo nemogoč,« je v intervjuju za spletni portal MMC dejala njegova odrska žena Ajda Smrekar, »da bi mu spraskala oči iz glave.«