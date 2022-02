Nocoj bodo znani potniki v Torino

Današnji večer bo za mnoge glasbeno obarvan, kajti ob 20.20 bo na prvem programu Televizije Slovenija zadnje dejanje izbora Ema 2022. Med dvanajstimi finalisti bomo dobili letošnjega predstavnika na Pesmi Evrovizije, ki bo maja nastopil v italijanskem Torinu. Gostitelja večera bosta Melani Mekicar in Bojan Cvjetićanin, pred finalom Eme pa bo na spletni strani rtvslo.si še alternativna Ema.

Na velikem odru nacionalne televizije bodo v tem vrstnem redu nastopili Anabel (Tendency), Stela Sofia (Tu in zdaj), Manouche (Si sama?), Leya Leanne (Naked), BQL (Maj), Gušti feat. Leyre (Nova romantika), July Jones (Girls Can Do Anything), David Amaro (Še vedno si lepa), LPS (Disko), Hauptman (Sledim), LUMA (All In) in Batista Cadillac (Mim pravil). Neposredni prenos boste lahko spremljali tudi na Valu 202, Radiu Maribor, Radiu Koper in prek spleta na rtvslo.si.

V žirijah so najboljši slovenski glasbeniki, ki so dosegali uspehe tudi na Evrosongu in so torej strokovno usposobljeni za ocenjevanje skladb na Emi. Verjemite, da si glede na njihov glasbeni opus res ne želijo in si jim ni treba mazati roke s kakšnimi »kuhinjskimi vložki«. Vanja Vardjan

Deset minut za glasovanje

Predstavitvi vseh tekmovalnih skladb bo sledilo desetminutno glasovanje. Poleg telefonskega glasovanja bo točkovanje opravilo tudi pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev (pevci in drugi izvajalci), žirija glasbenih ustvarjalcev (avtorji glasbe, besedil, aranžmajev) in producentov, radijska žirija (radijski uredniki in redaktorji, novinarji, voditelji), televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe) in žirija kluba ljubiteljev Evrovizijske popevke (člani Kluba ljubiteljev Evrovizijske popevke OGAE Slovenija).

Batista Cadillac nas bodo popeljali Mim pravil. Foto Adrian Pregelj

Zmagovalna skladba bo določena na podlagi telefonskega glasovanja in glasovanja petih žirij v razmerju pol-pol. Po razglasitvi zmagovalca izbora Ema 2022 se bo prenos preselil v studio 2. Tam bo voditelj Nejc Šmit z intervjuji in izjavami po izboru povzel občutke tekmovalcev, gostov ter zmagovalca, zmagovalke ali zmagovalcev izbora Ema 2022 in predstavnika RTV Slovenija na izboru za Pesem Evrovizije 2022.

Letos se alternativna Ema vrača na spletno stran RTV. Pred finalnim izborom Ema bodo tam pripravili videoanalizo z izseki nastopov, ki so se uvrstili v finale. Pokomentirali jih bodo trije komentatorji: nekdanji tekmovalec izbora Mini Ema Jaka Dolinšek, vokalistka glasbene skupine Tabu Eva Beus in kolumnist Marko Crnkovič.

Manouche zanima: Si sama? Foto Adrian Pregelj

Stroški Eme in Evrovizije

Zagotovo sta Ema in sodelovanje na izboru pesmi za Evrovizijo največji glasbeni projekt nacionalne televizije. Vanjo Vardjana, odgovornega urednika razvedrilnega programa Televizije Slovenija, smo vprašali, kakšna je običajno gledanost teh oddaj in kolikšni so stroški za njihovo izvedbo. »Vsak projekt posebej stane TV Slovenija približno sto tisoč evrov. Pri Emi je strošek odvisen predvsem od obsega festivala. Ker letos vključuje Emo freš in tri večere Eme, bo znesek nekoliko višji. Gledanost Eme in finala Evrosonga se vrti okoli 13 odstotkov. Polfinala Evrosonga, ki jih med tednom predvajamo na drugem sporedu Televizije Slovenija, imata nekoliko manjšo gledanost, tisti, v katerem nastopa Slovenija, pa približno 10 odstotkov, včasih tudi več,« nam je pojasnil Vardjan.

LPS so za Disko. Foto Adrian Pregelj

37 kandidatov za Emo freš

Zadovoljen je z odzivom na natečaj za Emo freš, saj se je prijavilo 37 izvajalcev, kar je več kot pred dvema letoma, a nekaj manj, kot so pričakovali. So pa zelo zadovoljni s kakovostjo poslane glasbe in te skladbe so primerna popestritev tako imenovane velike Eme. Zaradi težav s koronskimi omejitvami in ob izbruhu omikrona tudi s številnimi karantenami v televizijski produkciji so bili primorani načrtovana dva večera Eme freš združiti v enega.

Po finalnem izboru Ema freš so pripravili tri sobotne večere, namenjene izboru slovenskega predstavnika za tekmovanju za Pesem Evrovizije 2022. V dveh predizborih Eme 2022 smo slišali 20 tekmovalnih skladb, 16 uveljavljenih glasbenikov in štiri zmagovalce Eme freš. Iz vsakega predizbora se je v finalni izbor uvrstilo šest skladb, tri po telefonskem glasovanju in tri po glasovanju žirije.

Gušti in Leyre se predajata Novi romantiki. Foto Adrian Pregelj

Se kaj kuha?

Ker se na tovrstnih glasbenih izborih oziroma tekmovanjih vedno porajajo govorice o različnih kuhinjah oziroma dogovorjenih izidih, nas je zanimalo, kako se naredi najbolj transparentno in pošteno glasbeno tekmovanje. Vanja Vardjan odgovarja, da so »takih obtožb sicer navajeni, a nas vseeno žalijo. V žirijah so namreč najboljši slovenski glasbeniki, ki so dosegali uspehe tudi na Evrosongu in so torej strokovno usposobljeni za ocenjevanje skladb na Emi. Verjemite, da si glede na njihov glasbeni opus res ne želijo in si jim ni treba mazati roke s kakšnimi 'kuhinjskimi vložki'.

BQL napovedujeta Maj. Foto Adrian Pregelj

Kot dodaten argument lahko navedem ugotovitev ekipe EBU, ki ustvarja Izbor za pesem Evrovizije, da so slovenske komisije strokovne in pri njihovem delu nikoli niso odkrili kakršnih koli sumljivih ocenjevanj ali odstopanj od ocen, ki jih posredujejo države z največjo glasbeno težo v Evropi. V komisijoi za izbor Pesmi Evrovizije pa so imenovani strokovnjaki iz nabora tistih, ki sestavljajo tudi komisije na Emi. Seveda se obtožbam o kuhinji nikoli ne bomo mogli izogniti, saj so pri Emi del folklore, a verjetno znajo strogi nadzorniki Eurosonga pravilno in neodvisno oceniti delo naših komisij.«

Kuhinje torej ne bo, razen če si boste kaj za pod zob pripravili sami, obeta pa se nam pester glasbeni večer, o katerem lahko vnaprej napovemo le, da se bo o njem še dolgo govorilo.